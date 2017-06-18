 Denayer için gözler Pep’te – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Denayer için gözler Pep’te

    Denayer için gözler Pep’te
    Stoper arayan Aslan'ın eski oyuncusu için de teklifte bulunduğu belirtiliyor. M. City'ye 2.5 milyon euro+bonus içeren teklif sunulduğu ve beklemeye geçildiği bildirildi. Jason'u kampa çağıran Pep Guardiola'nın kamp sonrası transfere onay verebileceği kaydedildi.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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