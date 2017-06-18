 Belhanda’da ‘şok’ iddia – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Belhanda’da ‘şok’ iddia

    Belhanda’da ‘şok’ iddia

    Ukrayna basını, Faslı yıldızın sağlık testinde sorun çıktığını, transferin yatabileceğini yazdı.

    Bitti gözüyle bakılan Younes Belhanda ile ilgili Ukrayna basını, "Oyuncunun sağlık sorunu var ve Türk doktorlar ilk kontrollerde memnun kalmadı" diye yazdı. 27 yaşındaki Faslı için G.Saray'ın Kiev'e ödeyeceği 8 milyon euro'yu 3 yıla yaymak istediği de belirtildi.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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