 Acımayacak! – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Acımayacak!

    Acımayacak!

    Sezonu yarın açacak olan Aslan’ın Hırvat hocası, geçen sezon dibi gören fizik kondisyon seviyesini artırmak için 2 hafta boyunca takımın pestilini çıkaracak.

    Süper Lig'i 4. bitiren , UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan başlayacağı için bu sezon tatili kısa kesmek zorunda kalmıştı. Yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak yeni sezonu açacak olan sarı-kırmızılı ekipte, futbolculara bir kötü sürpriz de 'dan gelecek. Takımın geçen sezon yerlerde sürünen kondisyon seviyesini yükseltmeyi hedefleyen Hırvat hocanın günde en az iki idman programladığı ve özellikle ilk iki hafta oyuncuların pestilini çıkaracağı belirtiliyor.

    HAZIR GELMEYEN KALDIRAMAZ
    Tudor'un kurmaylarıyla hazırladığı program 5'e 2 top kapma ile başlayacak. Ardından tüm kadro üçe bölünecek. Yarı sahada 8 kişilik takımlarla iki pas top çalma yarışı yapılırken, diğer grup sahanın etrafındaki 400 metrelik parkurda istasyon çalışması gerçekleştirecek. İdmanların 2 saatten az sürmeyeceği öğrenildi. Tudor'un hazırladığı sıkı program için, "Hazır gelmeyenin bu idmanları kaldırması zor" diyerek başkan Dursun Özbek'e rapor verdiği de gelen haberler arasında.

    BUGÜN DÖNÜYOR
    Igor Tudor'un tatilini 1 gün erken bitirerek, bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Genç çalıştırıcı, yardımcıları ile bir araya gelerek antrenman programına son şeklini verecek. Hırvat hocanın, tansferlerdeki son durum hakkında da başkan Dursun Özbek ile de bir görüşme yapması bekleniyor.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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