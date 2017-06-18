Acımayacak!
Sezonu yarın açacak olan Aslan’ın Hırvat hocası, geçen sezon dibi gören fizik kondisyon seviyesini artırmak için 2 hafta boyunca takımın pestilini çıkaracak.
HAZIR GELMEYEN KALDIRAMAZ
Tudor'un kurmaylarıyla hazırladığı program 5'e 2 top kapma ile başlayacak. Ardından tüm kadro üçe bölünecek. Yarı sahada 8 kişilik takımlarla iki pas top çalma yarışı yapılırken, diğer grup sahanın etrafındaki 400 metrelik parkurda istasyon çalışması gerçekleştirecek. İdmanların 2 saatten az sürmeyeceği öğrenildi. Tudor'un hazırladığı sıkı program için, "Hazır gelmeyenin bu idmanları kaldırması zor" diyerek başkan Dursun Özbek'e rapor verdiği de gelen haberler arasında.
BUGÜN DÖNÜYOR
Igor Tudor'un tatilini 1 gün erken bitirerek, bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Genç çalıştırıcı, yardımcıları ile bir araya gelerek antrenman programına son şeklini verecek. Hırvat hocanın, tansferlerdeki son durum hakkında da başkan Dursun Özbek ile de bir görüşme yapması bekleniyor.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:00
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali bu senede bütun m nalları trabzon toplar
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali avrupa çöplülerinden ucuz kalitesizsınıfsız futbolcu topla sonrada ben şampiyon olacağım diye viyakladaha sonrada otobüsler kurşun at
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"Gomis yüzde 99 Galatasaray'da"
Toplam 4
Yorum
kesin gs elinde patlar son 5 - 6 sezonuna baksınlar hep inişli çıkışlı bir oyuncu ,yazık verilen bu paralara hantal vede yaşlı , daha iyi genç oyuncu alınabilridi
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