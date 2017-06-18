Abdennour’da rakipler artıyor

Valencia'lı Aymen Abdennour için Newcastle United de devreye girdi. Fransız basını, 1.87 boyundaki stoper ile Marsilya'nın da ilgilendiğini belirterek, G.Saray'ın transfer planlarının zora girdiğini yazdı. Abdennour, geçen sezon 14 maçta oynamıştı.