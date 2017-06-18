 Abdennour’da rakipler artıyor – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Abdennour’da rakipler artıyor

    Abdennour’da rakipler artıyor
    Valencia'lı Aymen Abdennour için Newcastle United de devreye girdi. Fransız basını, 1.87 boyundaki stoper ile Marsilya'nın da ilgilendiğini belirterek, G.Saray'ın transfer planlarının zora girdiğini yazdı. Abdennour, geçen sezon 14 maçta oynamıştı.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:47
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