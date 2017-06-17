Wesley Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

İşte Albers'in açıklamaları;



''Wesley, 2-3 sene daha futbol oynamak istiyor ve bu konuda istekli. Önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceğim ve Galatasaray ile masaya oturacağız. 2-3 senelik zaman zarfında Galatasaray'da oynamayacaksa bir çare bulmamız gerekiyor. Şu anda bize gelen bir teklif yok.''

''Geçtiğimiz kış Wesley için Çin'den bir teklif vardı. Ama Çin'e gitmek istemedi. Wesley şu an eğer isterse 1 sene daha Galatasaray'da futbol oynar.''

''Wesley, Galatasaray ile kavga etmek istemiyor. O bir efsane, Galatasaray ise çok büyük bir kulüp. Orta bir yol bulacağımıza inanıyorum. Wesley Galatasaray'dan gidecekse ön kapıdan başı dik çıkmak istiyor.''