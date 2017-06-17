 Wesley Galatasaray'dan ayrılıyor mu? – Fotomaç – 17 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Wesley 'dan ayrılıyor mu?

    Wesley Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

    'ın yıldızı 'in menajeri , beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

    İşte Albers'in açıklamaları;

    ''Wesley, 2-3 sene daha futbol oynamak istiyor ve bu konuda istekli. Önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceğim ve ile masaya oturacağız. 2-3 senelik zaman zarfında Galatasaray'da oynamayacaksa bir çare bulmamız gerekiyor. Şu anda bize gelen bir teklif yok.''

    ''Geçtiğimiz kış Wesley için Çin'den bir teklif vardı. Ama Çin'e gitmek istemedi. Wesley şu an eğer isterse 1 sene daha Galatasaray'da futbol oynar.''

    ''Wesley, Galatasaray ile kavga etmek istemiyor. O bir efsane, Galatasaray ise çok büyük bir kulüp. Orta bir yol bulacağımıza inanıyorum. Wesley Galatasaray'dan gidecekse ön kapıdan başı dik çıkmak istiyor.''

    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wesley Galatasaray'dan ayrılıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.