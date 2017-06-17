Wesley Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.
İşte Albers'in açıklamaları;
''Wesley, 2-3 sene daha futbol oynamak istiyor ve bu konuda istekli. Önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceğim ve Galatasaray ile masaya oturacağız. 2-3 senelik zaman zarfında Galatasaray'da oynamayacaksa bir çare bulmamız gerekiyor. Şu anda bize gelen bir teklif yok.''
''Geçtiğimiz kış Wesley için Çin'den bir teklif vardı. Ama Çin'e gitmek istemedi. Wesley şu an eğer isterse 1 sene daha Galatasaray'da futbol oynar.''
''Wesley, Galatasaray ile kavga etmek istemiyor. O bir efsane, Galatasaray ise çok büyük bir kulüp. Orta bir yol bulacağımıza inanıyorum. Wesley Galatasaray'dan gidecekse ön kapıdan başı dik çıkmak istiyor.''
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:07
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Marcelo yuvadan uçuyor
Toplam 7
Yorum
KöfteHoRr Oyuncu satmadan transfer yapamayacağına göre (ki hiç kimse Marcelo'ya 6-7 m€ cıvarı teklif beklemiyordu sezon içinde) bence hemen satılmalı. Ama benim tahminim F. Orman alacağı oyuncular sıcak parayı görüp zam yapmasın diye önce alacağı oyuncularla anlaşmayı bekliyor, yoksa bu parayı kaçırmaz.
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Tüm para borçlara gidecek
Toplam 18
Yorum
Cico SENİ HUYLAYANLAR UTANSIN BAŞKAN ŞU GS. Bİ TEK SEN TEMİZE ÇIKARMAYA ÇALISIYOSUN SEN DE İSTERSİN ÇİLEK GETİRMEK AMA PARA BIRAKMADI DİYEREK YÖN
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Eskişehirspor'un borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
xcvbn Bitirdiniz gül gibi takımı. Aklınızı kullanın az. Reklam yapmak için oturmayın koltuklarınızda!
Wesley Galatasaray'dan ayrılıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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