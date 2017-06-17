 Muslera’ya doğum günü kutlaması – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Muslera’ya doğum günü kutlaması

    Muslera’ya doğum günü kutlaması

    Galatasaray’ın, Uruguaylı kalecisi ’ya Dalaman Havalimanı'nda doğum günü sürprizi yapıldı.

    Fethiye'de geçirdiği tatilin ardından İstanbul'a dönüş yolculuğu için Dalaman Havalimanı'na gelen Uruguaylı kaleci, Galatasaray taraftarlarının sürprizi ile karşılaştı. Muslera'nın, Dalaman Havalimanı'na geleceği bilgisini alan taraftarlar, Havalimanı CIP salonunda hazırlık yaptı.

    Salona gelen Galatasaraylı kaleci, taraftarların kendisi için hazırlattığı doğum günü pastasını kesti. Taraftarlar o anları cep telefonları ile kaydederek, 'Happy Birthday Nando' tezahüratları yaptı. , tatil dönüşü böyle bir sürpriz ile karşılaşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, taraftarla teşekkür etti.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:38
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