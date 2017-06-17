Muslera’ya doğum günü kutlaması
Galatasaray’ın, Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’ya Dalaman Havalimanı'nda doğum günü sürprizi yapıldı.
Salona gelen Galatasaraylı kaleci, taraftarların kendisi için hazırlattığı doğum günü pastasını kesti. Taraftarlar o anları cep telefonları ile kaydederek, 'Happy Birthday Nando' tezahüratları yaptı. Fernando Muslera, tatil dönüşü böyle bir sürpriz ile karşılaşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, taraftarla teşekkür etti.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:38
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Batshuayi seferi
Toplam 19
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Fbli 25 milyon hiçbir türk klübü 1 kişiye veremez şu zamanda
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Hasan Ali Kaldırım'dan 3 yıllık imza!
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Hasan Hasan Aliye laf edenler özetlerle ligi takip edenlerdir başka bişey değil.
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Hasan Ali Kaldırım'dan 3 yıllık imza!
Toplam 15
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OZgur En hayırlısı oldu Adam işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor sol bek için dünya para verilmez
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