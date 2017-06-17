 Lucas Perez’de resmi açıklama – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    ’de resmi açıklama

    Lucas Perez’de resmi açıklama
    Arsenal'den ayrılması gündemde olan İspanyol golcü Lucas Perez'in menajeri Rodrigo Fernandez Lovelle, "G.Saray ve F.Bahçe bize teklifte bulundu. Bu sadece ilgilendiklerine dair bir belge değil. Tekliflerini ilettiler. Değerlendiriyoruz" dedi. Lovelle, 28 yaşındaki Perez'in önceliğinin İspanya'ya dönmek olduğunu söyledi.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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