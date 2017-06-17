Lucas Perez’de resmi açıklama

Arsenal'den ayrılması gündemde olan İspanyol golcü Lucas Perez'in menajeri Rodrigo Fernandez Lovelle, "G.Saray ve F.Bahçe bize teklifte bulundu. Bu sadece ilgilendiklerine dair bir belge değil. Tekliflerini ilettiler. Değerlendiriyoruz" dedi. Lovelle, 28 yaşındaki Perez'in önceliğinin İspanya'ya dönmek olduğunu söyledi.