"Gomis yüzde 99 Galatasaray'da"

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Bafetimbi Gomis'in transferinde artık sona gelindi. Bonservisi Premier Lig ekiplerinden Swansea City'de bulunan ve geçen seneyi Ligue 1'de mücadele eden Marsilya'da kiralık olarak geçiren Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, oyuncusunun en geç pazartesi gününe kadar Galatasaray'a imza atacağını söyledi.

Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün ile kulüp doktorü Yener İnce'nin cuma günü Paris'te sağlık kontrollerinden geçirdiği Gomis'in artık bir iki gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Gomis adına en yetkili isim olan manajer Etienne Mendy, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Tercihimiz Galatasaray'dan yana. Yüzde 99 Galatasaray forması giyecek. Bu transfer artık en geç Pazartesi gününe kadar Galatasaray adına resmiyet kazanacak" dedi.