"Gomis yüzde 99 Galatasaray'da"
Galatasaray'ın transferini son aşamaya getirdiği Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, beIN Transfere yaptığı özel açıklamada transferin hemen hemen bittiğini söyledi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Bafetimbi Gomis'in transferinde artık sona gelindi. Bonservisi Premier Lig ekiplerinden Swansea City'de bulunan ve geçen seneyi Ligue 1'de mücadele eden Marsilya'da kiralık olarak geçiren Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, oyuncusunun en geç pazartesi gününe kadar Galatasaray'a imza atacağını söyledi.
Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün ile kulüp doktorü Yener İnce'nin cuma günü Paris'te sağlık kontrollerinden geçirdiği Gomis'in artık bir iki gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Gomis adına en yetkili isim olan manajer Etienne Mendy, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Tercihimiz Galatasaray'dan yana. Yüzde 99 Galatasaray forması giyecek. Bu transfer artık en geç Pazartesi gününe kadar Galatasaray adına resmiyet kazanacak" dedi.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:12
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Marcelo yuvadan uçuyor
Toplam 7
Yorum
KöfteHoRr Oyuncu satmadan transfer yapamayacağına göre (ki hiç kimse Marcelo'ya 6-7 m€ cıvarı teklif beklemiyordu sezon içinde) bence hemen satılmalı. Ama benim tahminim F. Orman alacağı oyuncular sıcak parayı görüp zam yapmasın diye önce alacağı oyuncularla anlaşmayı bekliyor, yoksa bu parayı kaçırmaz.
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Tüm para borçlara gidecek
Toplam 18
Yorum
Cico SENİ HUYLAYANLAR UTANSIN BAŞKAN ŞU GS. Bİ TEK SEN TEMİZE ÇIKARMAYA ÇALISIYOSUN SEN DE İSTERSİN ÇİLEK GETİRMEK AMA PARA BIRAKMADI DİYEREK YÖN
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Eskişehirspor'un borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
xcvbn Bitirdiniz gül gibi takımı. Aklınızı kullanın az. Reklam yapmak için oturmayın koltuklarınızda!
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