 Aslan sahaya iniyor – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Aslan sahaya iniyor

    Aslan sahaya iniyor

    Sarı-kırmızılılar, 28 Haziran’a dek Florya’da çalışacak. Bu tarihte kamp için Slovakya’ya gidilecek. Milli oyuncular takıma 1 hafta geç katılacak

    Galatasaray'da yeni sezon hazırlık kampı programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 19 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek. Sezonun ilk antrenmanı saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Lig sonunda milli takımlara giden oyuncular ise 26 Haziran Pazartesi günü takıma katılacak. Oyuncular çalışmalar esnasında gruplar halinde rutin sağlık kontrollerinden geçecekler.

    2 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
    Yurt dışı kampı için 28 Haziran Çarşamba günü Slovakya'nın Samorin kentine gidecek olan takım, 8 Temmuz'a kadar burada hazırlıklarını sürdürecek. Kampta iki hazırlık maçı yapacak olan sarı-kırmızılılar, 8 Temmuz'da İstanbul'a dönecek. 13 Temmuz Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçına kadar hazırlıklarını tesislerde sürdürecek.

    Savaş ÇORLU
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:12
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