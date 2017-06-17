Aslan sahaya iniyor
Sarı-kırmızılılar, 28 Haziran’a dek Florya’da çalışacak. Bu tarihte kamp için Slovakya’ya gidilecek. Milli oyuncular takıma 1 hafta geç katılacak
2 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
Yurt dışı kampı için 28 Haziran Çarşamba günü Slovakya'nın Samorin kentine gidecek olan takım, 8 Temmuz'a kadar burada hazırlıklarını sürdürecek. Kampta iki hazırlık maçı yapacak olan sarı-kırmızılılar, 8 Temmuz'da İstanbul'a dönecek. 13 Temmuz Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçına kadar hazırlıklarını tesislerde sürdürecek.
Savaş ÇORLU
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:12
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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