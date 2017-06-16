 Bize gel Sabri Reyiz – Fotomaç – 16 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bize gel Sabri Reyiz

    Bize gel Sabri Reyiz

    G.Saray’ın yeni kontrat önermediği ’na Kayseri talip oldu.

    'un tecrübeli oyuncuya Umut Bulut aracılığıyla haber yollayıp 'Bize gel' dediği bildirildi. Sabri'nin teklifi düşünmek için süre istediği ifade edildi. Kayserispor'un Hakan Balta'ya da teklif yaptığı ancak Balta'nın 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve çocuklarının eğitimi nedeniyle İstanbul'dan ayrılmak istemediğini belirttiği bildirildi. Gözden çıkarılan Louis Cavanda ise Rennes ile görüşüyor. Yönetimin bu transferde bonservis bedeli talep etmeyeceği ifade edildi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bize gel Sabri Reyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.