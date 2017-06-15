 Sol beke Grimaldo – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Sol beke Grimaldo

    Sol beke Grimaldo
    Portekiz'in Record gazetesi, 'ın Benfica'nın İspanyol sol beki 'yu istediğini yazdı. Benfica, 21 yaşındaki oyuncuyu geçen yıl Barcelona B takımından 2.1 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Portekiz ekibinde bu sezon 21 maçta şans bulan ve 2 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Grimaldo'nun sarı-kırmızılı takıma gidebileceği belirtildi.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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