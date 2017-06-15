Sen bir efsanesin

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni sözleşme imzalanmayacağı açıklanan Sabri Sarıoğlu'na sosyal medyadan eski takım arkadaşları destek oldu. Podolski, "Teşekkürler Sabri, sen bir G.Saray efsanesisin! Bu gibi değerli oyunculara daha fazla saygı gösterilmeli" mesajını paylaşırken; Arda Turan, paylaştığı Sabri fotoğrafının altına "Her şey için teşekkürler efsane" iletisini yazdı. Ümit Karan da "Kardeşim yolun açık olsun verdiğin hizmet için teşekkür ederiz" yazarak eski kaptana destek verdi.