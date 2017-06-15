Riva ihalesi sonuçlandı
Galatasaray Spor Kulübü'nün İstanbul'daki Riva arazisi için nihai ihale bugün yapıldı. Galatasaray'ın payına 942.4 Milyon TL düşecek
Galatasaray Spor Kulübünün İstanbul Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihale sonuçlandı. İhaleyi Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnş. AŞ. İş Ortaklığı kazandı.
Emlak Konut GYO'nun Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen ihalenin ikinci oturumunda sözlü mali teklifler alındıktan sonra yazılı tekliflere geçildi. Sözlü tekliflerde bir şirketin ihaleden çekilmesi ile 6 şirketin yazılı teklif verdiği zarfların açılması sonucu ihaleyi Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnş. AŞ. İş Ortaklığı kazandı.
Zarfların açılması sonucu ihaleye gelen teklifler arasından en yüksek şirket payı gelir oranı teklifi Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnş. AŞ. İş Ortaklığı'ndan geldi. Şirketin verdiği teklif arsa satışı karşılığı satış toplam geliri 3 milyar 100 milyon lira, şirket payı gelir oranı yüzde 38, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 1 milyar 178 milyon lira olarak açıklandı.
Satış toplam gelirinde verilen teklif 3 milyar 808 milyon liraya da kadar yükselse de şirket payı gelir oranı yüzde 25 ile Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnş. AŞ. İş Ortaklığının yüzde 38'lik oranının altında kaldığı için ihale Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnş. AŞ. İş Ortaklığında kaldı.
Şirket payının yüzde 20'si Emlak Konut'un, yüzde 80'i ise Galatasaray'ın olacak. Sarı-Kırmızılı kulübün payına 942.4 Milyon TL düşecek
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:05
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Galatasaray'da rekor Bruma'nın
Toplam 6
Yorum
yapma yaa 'ne ekersen onu biçersin' okuman varmı bilmiyorum ama adam 11 milyon euro vermişler değersizken almak derken?
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Galatasaray'da rekor Bruma'nın
Toplam 6
Yorum
orhan teşekkürler Bruma yolun açık olsun
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Bruma'dan Galatasaray'a veda mesajı
Toplam 9
Yorum
GS'li ribery'den vefalı çıktın. Kaçıp giden 35ten sonra ben gsyi seviyorum neden olmasın diyip emekli ikramiyesi düşünen ribery'den çok iyi ol inş
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