 İlk hedef Tete – Fotomaç – 15 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İlk hedef Tete

    İlk hedef Tete

    Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayıran sağ bek transferi için çalışmalarını hızlandırdı.

    İlk hedef olarak Ajax'ın Mozambik asıllı sağ beki Kenny Tete'yi belirleyen sarı-kırmızılı yönetim, ile anlaşma sağladı. Oyuncu ile görüşmeler sürüyor. 21 yaşında ve 1.80 boyundaki Tete, sağ bekin yanı sıra defansın diğer bölgelerinde de görev yapabiliyor. Tete'de pürüz çıkması halinde ise alternatifi Deportivo'nun sağ beki Juanfran Moreno. İspanyol basını, Galatasaraylı yetkililerin, 28 yaşındaki İspanyol oyuncuya yıllık 1.2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiğini yazmıştı.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk hedef Tete haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.