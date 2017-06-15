 Gomis gün sayıyor – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Gomis gün sayıyor

    Gomis gün sayıyor
    Forvet için anlaşma sağlanan transferinde artık geri sayıma geçildi. Fransız yıldız ile daha önce yıllık 3.4 milyon euro'dan 2+1 yıllık ön protokol imzalayan yönetim, kulübü Swansea ile de pazarlıkları son aşamaya getirdi. İngiliz ekibinin yıllık 3 milyon euro'luk teklifi onay vermesi bekleniyor. Yönetimin, Gomis'in transferini en geç hafta sonu açıklayacağı öğrenildi.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:57
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