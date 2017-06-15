Galatasaray'da rekor Bruma'nın

Galatasaray'dan Alman Leipzig takımına transfer olan Bruma, sarı-kırmızılılara rekor bonservis ücretiyle veda etti. Bruma, bu konuda Arda Turan'ı geride bıraktı.

Armindo Bruma, 15 milyon Euro bedelle Galatasaray'dan Alman Leipzig takımına transfer oldu. Sarı-kırmızılı takım 2013-2014 sezonu başında Sporting Lizbon'dan 10 milyon Euro + 1 milyon Euro imza ücreti ile transfer ettiği Bruma'yı, bonuslarla beraber 15 milyon Euro bedelle sattı.

Rekor Bruma'da



Galatasaray, Bruma transferi ile birlikte tarihinde bir oyuncu satışından elde ettiği en yüksek geliri kazandı. Aslan daha önce Arda Turan'ın Atletico Madrid'e satışından 13 milyon Euro, Abdel Kader Keita'nın Katar ekibi El Sadd'a satışından ise 8,5 milyon Euro'luk gelir elde etmişti.