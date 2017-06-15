Galatasaray'da rekor Bruma'nın
Galatasaray'dan Alman Leipzig takımına transfer olan Bruma, sarı-kırmızılılara rekor bonservis ücretiyle veda etti. Bruma, bu konuda Arda Turan'ı geride bıraktı.
Rekor Bruma'da
Galatasaray, Bruma transferi ile birlikte tarihinde bir oyuncu satışından elde ettiği en yüksek geliri kazandı. Aslan daha önce Arda Turan'ın Atletico Madrid'e satışından 13 milyon Euro, Abdel Kader Keita'nın Katar ekibi El Sadd'a satışından ise 8,5 milyon Euro'luk gelir elde etmişti.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:54
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Galatasaray'da rekor Bruma'nın
Toplam 6
Yorum
yapma yaa 'ne ekersen onu biçersin' okuman varmı bilmiyorum ama adam 11 milyon euro vermişler değersizken almak derken?
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Galatasaray'da rekor Bruma'nın
Toplam 6
Yorum
orhan teşekkürler Bruma yolun açık olsun
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Bruma'dan Galatasaray'a veda mesajı
Toplam 9
Yorum
GS'li ribery'den vefalı çıktın. Kaçıp giden 35ten sonra ben gsyi seviyorum neden olmasın diyip emekli ikramiyesi düşünen ribery'den çok iyi ol inş
Galatasaray'da rekor Bruma'nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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