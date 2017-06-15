Galatasaray Proje Üretim Grubu kuruldu

Ali Fatinoğlu başkanlığında, Galatasaray Proje Üretim Grubu adıyla oluşturulan platform, sarı-kırmızılı kulübe kaynak sağlayacak projeleri hayata geçirebilmek için çaba harcayacak.

Galatasaray Proje Üretim Grubu'nun başkanlığını üstlenen Ali Fatinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımcılıklarını Nazımcan Angın, Zeliha Demir, Fazıl Dede ve Ahmet Ünlü'nün üstlendiğini aktardı.

Fatinoğlu, hem Galatasaray'ın hem de diğer Türk kulüplerinin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu dile getirerek, "Biz kulüp üyeleri olarak bir araya gelip, Galatasaray'a nasıl destek olabileceğimizi düşündük ve bu şekilde katkı sunma kararı aldık." dedi.

Amaçlarının eleştirmek değil, hep birlikte nasıl daha iyiye gidilebileceği konusunda proje üretmek olduğunu anlatan Fatinoğlu, şunları söyledi:

"Bizler iş adamı kulüp üyeleriyiz. Sporcu seçimi alanımız değil ama yönetim bizim alanımız. İhtisas sahibi olduğumuz bu konularda, hiçbir bireysel beklentimiz olmadan, Galatasaray'ı marka değerini nasıl daha da yükselteceğimiz, gelirleri nasıl artırıp, yeni gelir kalemleri bulabileceğimiz, gider kalemlerini de nasıl azaltabileceğimiz konularında çalışacağız. Bu ana konular üzerinde fikirler üretip, bu fikirleri Galatasaray'ı yönetenlere, başkanımıza, yönetim kurulumuza yazılı olarak sunma kararı aldık."

Fatinoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Durun Özbek'le önümüzdeki günlerde bir araya gelip, ilk toplantılarını gerçekleştireceklerini, "Gelire ilk adım" isimli projelerini takdim edeceklerini sözlerine ekledi.