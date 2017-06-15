Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Sarı-kırmızılılar Bruma'yı Leipzig'e sattığını resmen açıkladığı gün 2 transferde imza aşamasına geldi. Gomis'i Paris'te sağlık kontrolünden geçiren sarı-kırmızılılar, Younes Belhanda'nın kulübü Dinamo Kiev'le de 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle anlaşma sağladı.
Galatasaray'da bombalar ardı ardına patlıyor. Sarı-kırmızılılar Youness Belhanda ve Bafetimbi Gomis transferlerini bitirdi.
BELHANDA İÇİN KİEV İNDİRİME GİDİNCE ANLAŞMA SAĞLANDI
Daha önce Belhanda'yla 4 Haziran'da anlaşan Galatasaray Yönetimi, Faslı yıldızın kulübü Dinamo Kiev ile de bonservis pazarlıklarında masadan el sıkışarak kalktı. Kiev'in 9 milyon euro bonservis talebinden geri adım atması sonrası yaklaşık 7.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bu transfer gerçekleşti.
Belhanda'nın hafta sonunda İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
GOMİS'İ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRDİ
Öte yandan sarı kırmızılılar Gomis'i bugün Paris'te sağlık kontrolünden geçirdi. Galatasaray Futbol direktörü Cenk Ergün, Fransız golcünün kulübü Swansea City'le anlaşma sağladıktan sonra kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte soluğu Paris'te aldı. Kulüp doktoru Yener İnce Gomis'i detaylı bir sağlık kontrolünden geçirdi.
Sağlık raporlarında son dakikada pürüz çıkmazsa çıkmazsa Gomis resmen Galatasaraylı olacak.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:03
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Mitrovic için dev kapışma
Toplam 3
Yorum
Huseyn Şu yorumları herdefa göruyorum hep bu ne biciö transfer fln filn ronaldoyumu istiyorsunuz?
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
yorumcu 30 yaş üstü moruklar takımı oluşturmaya devam.
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
Fatih Siz bunları bize yıldız diye yutturacağınızı mı sanıyorsunuz. Ne GS forması alırım, ne maçını izlerim ne de destek veririm.
Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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