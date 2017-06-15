Divan’da Özbek-Süren gerilimi
Süren: Yönetimi eleştirdiğim için itibarsızlaştırılıyorum. Özbek: Bu tip haberleri servis etmek tarzımız değil. 2. Riva ihalesi öncesi ‘buradan bu para gelmez’ ifadesi çok yanlış.
RİVA TEPKİSİ
Süren'e yanıt veren başkan Dursun Özbek, "Bu tip haberleri servis etmek bizim tarzımız değil" derken, Riva ihalesi eleştirisine tepki gösterdi: "Bir düşünün yarınki (bugün) ihaleyi nasıl etkiler? Keşke beklentiyi yukarı çekecek bir açıklama yapsaydı."
TRANSFER SON AŞAMADA
Özbek, "Bruma'yı 15 milyon euro'ya Leipzig'e sattık. Sona gelen transferler var. Kısa sürede duyuracağız" derken, Tudor'un Sneijder'i istemediğiyle ilgili soruya, "Sneijder hala bizim futbolcumuz. Bunu Tudor'a sorun" yanıtını verdi.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:46
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Mitrovic için dev kapışma
Toplam 3
Yorum
Huseyn Şu yorumları herdefa göruyorum hep bu ne biciö transfer fln filn ronaldoyumu istiyorsunuz?
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
yorumcu 30 yaş üstü moruklar takımı oluşturmaya devam.
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
Fatih Siz bunları bize yıldız diye yutturacağınızı mı sanıyorsunuz. Ne GS forması alırım, ne maçını izlerim ne de destek veririm.
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