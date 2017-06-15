Divan’da Özbek-Süren gerilimi

Süren: Yönetimi eleştirdiğim için itibarsızlaştırılıyorum. Özbek: Bu tip haberleri servis etmek tarzımız değil. 2. Riva ihalesi öncesi ‘buradan bu para gelmez’ ifadesi çok yanlış.

G.Saray'ın haziran ayı divan toplantısına başkan Dursun Özbek ile eski başkan Faruk Süren gerilimi damga vurdu. Locasının ücretini 3 yıldır ödemediği iddia edilen Süren, "Bu haber servis edilir, nereden edilir; kulüpten. Bu bir itibarsızlaştırmadır" dedi. Süren, Riva ve Florya'dan 3 yıl içinde 200 milyon dolar geleceğini de savunarak, borcun ise 270 milyon dolar olduğunu hatırlattı.



RİVA TEPKİSİ

Süren'e yanıt veren başkan Dursun Özbek, "Bu tip haberleri servis etmek bizim tarzımız değil" derken, Riva ihalesi eleştirisine tepki gösterdi: "Bir düşünün yarınki (bugün) ihaleyi nasıl etkiler? Keşke beklentiyi yukarı çekecek bir açıklama yapsaydı."



TRANSFER SON AŞAMADA

Özbek, "Bruma'yı 15 milyon euro'ya Leipzig'e sattık. Sona gelen transferler var. Kısa sürede duyuracağız" derken, Tudor'un Sneijder'i istemediğiyle ilgili soruya, "Sneijder hala bizim futbolcumuz. Bunu Tudor'a sorun" yanıtını verdi.