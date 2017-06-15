 Bruma’nın yerine Trezeguet – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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HEPSİ
    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Bruma’nın yerine Trezeguet

    Bruma’nın yerine Trezeguet
    Galatasaray'la ilgili bir transfer iddiası da Belçika'dan geldi. Voetbalneiuws sitesi, sarı-kırmızılı kulübün, Anderlecht'in 'Trezeguet' lakaplı Mısırlı sol açığı Mahmoud Hassan ile ilgilendiğini yazdı. Anderlecht'in geçen sezon Mouscron'a kiraladığı (7 gol/5 asist) 22 yaşındaki oyuncuyu satmak istediği belirtildi. Aslan'ın yanı sıra Al Ahly ve Hamburg'un da ile ilgilendiği vurgulandı.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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