Bruma’dan 15 milyon euro
G.Saraylı Bruma resmen RB Leipzig’e transfer oldu. Alman ekibi, sarı-kırmızılı kulübe 12.5 milyon euro net transfer ücreti ödeyecek. Aslan, 2.5 milyon euro da bonus alacak.
ÖZEL MAÇ YAPACAK
Avrupa Ligi grup aşamasına katıldığı her bir dönem için 250 bin euro, Bruma'nın forma giyeceği 25. resmi maçta 250 bin euro, 50. resmi maçta 250 bin euro. Ayrıca Leipzig ile özel maç sözleşmesine istinaden 1 milyon euro.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Bruma, kendisini 5 yıllığına RB Leipzig'e bağlayan sözleşmeyi dün imzaladı.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
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Mitrovic için dev kapışma
Toplam 3
Yorum
Huseyn Şu yorumları herdefa göruyorum hep bu ne biciö transfer fln filn ronaldoyumu istiyorsunuz?
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
yorumcu 30 yaş üstü moruklar takımı oluşturmaya devam.
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
Fatih Siz bunları bize yıldız diye yutturacağınızı mı sanıyorsunuz. Ne GS forması alırım, ne maçını izlerim ne de destek veririm.
Bruma’dan 15 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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