 Bruma’dan 15 milyon euro – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    ’dan 15 milyon euro

    Bruma’dan 15 milyon euro

    G.Saraylı resmen ’e transfer oldu. Alman ekibi, sarı-kırmızılı kulübe 12.5 milyon euro net transfer ücreti ödeyecek. Aslan, 2.5 milyon euro da bonus alacak.

    , 'yı toplam 15 milyon euro'ya RB Leipzig'e sattığını açıkladı. Bu paranın 12.5 milyon euro'sunun net transfer bedeli olduğu, 2.5 milyon euro'luk tutarın ise bonus ve özel maç geliri olarak tahsil edileceği açıklandı. Bonuslar şöyle: Maksimum 1.5 milyon euro (net) olmak üzere, Leipzig'in 2018-19 ve 2021-22 sezonları arasında Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katıldığı her bir dönem için 500 bin euro,

    ÖZEL MAÇ YAPACAK
    Avrupa Ligi grup aşamasına katıldığı her bir dönem için 250 bin euro, Bruma'nın forma giyeceği 25. resmi maçta 250 bin euro, 50. resmi maçta 250 bin euro. Ayrıca Leipzig ile özel maç sözleşmesine istinaden 1 milyon euro.

    5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
    Bruma, kendisini 5 yıllığına 'e bağlayan sözleşmeyi dün imzaladı.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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