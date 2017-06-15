 Brozovic el yaktı! – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Brozovic el yaktı!

    Brozovic el yaktı!
    Tudor'un ülkesinde Jutarnji gazetesine verdiği röportajda "Takımda görmek isterim" dediği iki isimden birisi olan için G.Saray'ın transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı... Ancak 'in 20 milyon euro istediği bildirildi.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:10
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