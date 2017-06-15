Bambaşka bir G.Saray olacak
Tolga Ciğerci, gelecek sezonda iddialarını şimdiden ortaya koydu. “Galatasaray büyük bir kulüp. Barcelona ve Real Madrid’in de iyi gitmediği dönemler oluyor. Gelecek sezon çok farklı olacak”
MODRİC DE GOL ATMIYOR
G.Saray büyük bir kulüp dünyada herkes biliyor. Dünya kulübü Barcelona ve Real Madrid'in de iyi gitmediği dönemler oluyor. Gelecek sezon çok daha farklı olacak ve bambaşka bir Galatasaray olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı. Gol atamamayı sorun yapmadığın kaydeden tecrübeli futbolcu, "Luca Modric'in de hiç golü yok, ya da 1 gol. Ama pas ve pas isabeti çok iyi. Belki görünmeyebilir ama ben işimi yaptığımı düşünüyorum" dedi.
F.BAHÇE'YE GOL ATMAK İSTERİM
Tolga, M.'Gladbach forması giydiği dönemde F.Bahçe'ye karşı golü olduğunu hatırlatmamız üzerine, Fenerbahçe maçı ile golle tanışmayı isterim. Bu beni çok mutlu eder. Neden olmasın belki de yeni sezona F.Bahçe'ye gol atarak başlarım" dedi.
ARTIK MELO YOK
Tolga, Felipe Melo'nun boşluğunun hala doldurulamadığı ve sürekli olarak Melo'nun konuşulması için de "Melo benim de çok beğendiğim ve Galatasaray'a çok şeyler kazandırmış bir futbolcu. Ama artık Melo ya da bir başkası yok, gitti bitti. Şimdi orada De Jong, Selçuk ve ben varım. Takım iyi gitseydi kimse Melo'yu konuşmazdı. Her şey iyi giderse iyi olur. Her şey kötü gidince ve saha sonuçları kötü gelince eleştiri olabiliyor" dedi.
BEŞİKTAŞ'I BİZ RAHAT BIRAKTIK
Sezon içinde çok basit ve şanssız maçlar kaybettik. Aslında birinci bile olurduk. Çok kötü maçlar kaybettik. Biz bu kadar basit maçlar kaybetmeseydik Beşiktaş ise bu kadar rahat ve kolay şampiyon olamazdı. Beşiktaş'ı biz rahat bıraktık.
ÖZEL RÖPORTAJ / SAVAŞ ÇORLU
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:10
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Mitrovic için dev kapışma
Toplam 3
Yorum
Huseyn Şu yorumları herdefa göruyorum hep bu ne biciö transfer fln filn ronaldoyumu istiyorsunuz?
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
yorumcu 30 yaş üstü moruklar takımı oluşturmaya devam.
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
Fatih Siz bunları bize yıldız diye yutturacağınızı mı sanıyorsunuz. Ne GS forması alırım, ne maçını izlerim ne de destek veririm.
Bambaşka bir G.Saray olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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