 Bambaşka bir G.Saray olacak – Fotomaç – 15 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bambaşka bir G.Saray olacak

    Bambaşka bir G.Saray olacak

    , gelecek sezonda iddialarını şimdiden ortaya koydu. “ büyük bir kulüp. Barcelona ve Real Madrid’in de iyi gitmediği dönemler oluyor. Gelecek sezon çok farklı olacak”

    'da bu sezon beklentisi en yüksek olan oyuncuların başında gelen Tolga Ciğerci, kötü geçen sezonu ve nedenlerini FOTOMAÇ'a anlattı. Hakkında yapılan tüm eleştiriler hakkında muhabirimiz Savaş Çorlu'ya içtenlikle cevap veren Ciğerci, "Sezona çok iyi başladım, ancak daha sonra şanssız bir sakatlık yaşadım. Futbolda malesef böyle şeyler oluyor. Oyuncu için kolay değildir sakatlık" dedi. Geçen sezon iki farklı teknik adam ile çalışmanın zorluklarından bahseden Tolga, "Bir hocanın hep düşündüğü vardır, birisi fazla idman birisi az idman. Birisi çok şey ister birisi az şey ister. Bizler için hoca değişikliği her zaman zordur... İyi anlamamız lazım yeni hocayı bu da zaman alıyor. Son 3-4 maçımızı üst üste kazandık ama lig bitti. Tudor takımı biz kendisini tanımaya başladık.

    MODRİC DE GOL ATMIYOR
    G.Saray büyük bir kulüp dünyada herkes biliyor. Dünya kulübü Barcelona ve Real Madrid'in de iyi gitmediği dönemler oluyor. Gelecek sezon çok daha farklı olacak ve bambaşka bir Galatasaray olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı. Gol atamamayı sorun yapmadığın kaydeden tecrübeli futbolcu, "Luca Modric'in de hiç golü yok, ya da 1 gol. Ama pas ve pas isabeti çok iyi. Belki görünmeyebilir ama ben işimi yaptığımı düşünüyorum" dedi.

    F.BAHÇE'YE GOL ATMAK İSTERİM
    Tolga, M.'Gladbach forması giydiği dönemde F.Bahçe'ye karşı golü olduğunu hatırlatmamız üzerine, Fenerbahçe maçı ile golle tanışmayı isterim. Bu beni çok mutlu eder. Neden olmasın belki de yeni sezona F.Bahçe'ye gol atarak başlarım" dedi.

    ARTIK MELO YOK
    Tolga, Felipe Melo'nun boşluğunun hala doldurulamadığı ve sürekli olarak Melo'nun konuşulması için de "Melo benim de çok beğendiğim ve Galatasaray'a çok şeyler kazandırmış bir futbolcu. Ama artık Melo ya da bir başkası yok, gitti bitti. Şimdi orada De Jong, Selçuk ve ben varım. Takım iyi gitseydi kimse Melo'yu konuşmazdı. Her şey iyi giderse iyi olur. Her şey kötü gidince ve saha sonuçları kötü gelince eleştiri olabiliyor" dedi.

    BEŞİKTAŞ'I BİZ RAHAT BIRAKTIK
    Sezon içinde çok basit ve şanssız maçlar kaybettik. Aslında birinci bile olurduk. Çok kötü maçlar kaybettik. Biz bu kadar basit maçlar kaybetmeseydik Beşiktaş ise bu kadar rahat ve kolay şampiyon olamazdı. Beşiktaş'ı biz rahat bıraktık.


    ÖZEL RÖPORTAJ / SAVAŞ ÇORLU
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bambaşka bir G.Saray olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.