 Asamoah harekatı – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Asamoah harekatı

    Asamoah harekatı

    Afrika basını, sarı-kırmızılı ekibin 28 yaşındaki ön libero için görüşmeler yaptığını duyurdu. Aynı mevkiye 2 transfer yapan Juventus'un 'ı verebileceği vurgulandı.

    Cimbom, Juventus'lu Kwadwo Asamoah için bastırıyor. Selçuk İnan ve Tolga Ciğerci'li orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetimin, 28 yaşındaki ön libero için görüşmelere başladığı bildirildi. Afrika basınında yer alan haberlerde, Juventus'ta fazla forma şansı bulamayan Ganalı yıldızın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi. Siyahbeyazlı takımın da orta sahaya iki yeni transfer yaptığı ve 1 yıl sözleşmesi kalan Kwadwo'nun gitmesine onay verilebileceği belirtildi.

    23 MAÇTA 2 ASİST
    Udinese takımında gösterdiği performans ile Juventus'un yolunu tutan Asamoah, 18 milyon euro'luk bir maliyete transfer olmuştu. Bu sezon Serie A'da 17, toplam tüm kulvarlarda 23 maçta mücadele eden Asamoah, takımı adına 2 asistlik performans sergiledi. 'ın 11 milyon euro'luk piyasa değeri bulunuyor.


    Savaş ÇORLU
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:05
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