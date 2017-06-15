Asamoah harekatı
Afrika basını, sarı-kırmızılı ekibin 28 yaşındaki ön libero için görüşmeler yaptığını duyurdu. Aynı mevkiye 2 transfer yapan Juventus'un Kwadwo Asamoah'ı verebileceği vurgulandı.
23 MAÇTA 2 ASİST
Udinese takımında gösterdiği performans ile Juventus'un yolunu tutan Asamoah, 18 milyon euro'luk bir maliyete transfer olmuştu. Bu sezon Serie A'da 17, toplam tüm kulvarlarda 23 maçta mücadele eden Asamoah, takımı adına 2 asistlik performans sergiledi. Kwadwo Asamoah'ın 11 milyon euro'luk piyasa değeri bulunuyor.
Savaş ÇORLU
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:05
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Mitrovic için dev kapışma
Toplam 3
Yorum
Huseyn Şu yorumları herdefa göruyorum hep bu ne biciö transfer fln filn ronaldoyumu istiyorsunuz?
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
yorumcu 30 yaş üstü moruklar takımı oluşturmaya devam.
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
Fatih Siz bunları bize yıldız diye yutturacağınızı mı sanıyorsunuz. Ne GS forması alırım, ne maçını izlerim ne de destek veririm.
Asamoah harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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