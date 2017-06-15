 Antalya’da genç avı – Fotomaç – 15 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Antalya’da genç avı

    Antalya’da genç avı
    G.Saray Futbol Okulları altyapısı, bin 200 genç futbolcu ile Antalya'ya çıkarma yaptı. Altyapı hocaları burada, 8-14 yaş grubundaki yetenekli isimleri seçecek. Yıldız adayları günde iki maç oynayarak kendilerini kanıtlamaya çalışıyor.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:10
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalya’da genç avı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.