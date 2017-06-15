Antalya’da genç avı

G.Saray Futbol Okulları altyapısı, bin 200 genç futbolcu ile Antalya'ya çıkarma yaptı. Altyapı hocaları burada, 8-14 yaş grubundaki yetenekli isimleri seçecek. Yıldız adayları günde iki maç oynayarak kendilerini kanıtlamaya çalışıyor.