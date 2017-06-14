Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen törende Mancini, takım atkısı ve 'Mancini' yazılı formayla poz verdi.



Son olarak İtalyan ekibi Inter'i çalıştıran Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.



Zenit, geçtiğimiz günlerde bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ın da başında bulunan Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yollarını ayırmıştı.