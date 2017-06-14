Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, 3+2 yıllığına anlaşmaya vardığı İtalyan teknik adam Roberto Mancini için imza töreni düzenledi.
Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen törende Mancini, takım atkısı ve 'Mancini' yazılı formayla poz verdi.
Son olarak İtalyan ekibi Inter'i çalıştıran Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Zenit, geçtiğimiz günlerde bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ın da başında bulunan Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yollarını ayırmıştı.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:29
-
Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
-
Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
Yorum
GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
-
Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.