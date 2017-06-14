 Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    , Mancini için imza töreni düzenledi

    <a href="/index/zenit?id=152d60c3-bcd6-4894-9309-22146c7d8afa" class="" rel="tag">Zenit</a>, Mancini için imza töreni düzenledi

    Rusya Premier Lig ekiplerinden , 3+2 yıllığına anlaşmaya vardığı İtalyan teknik adam için imza töreni düzenledi.

    Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen törende Mancini, takım atkısı ve 'Mancini' yazılı formayla poz verdi.

    Son olarak İtalyan ekibi Inter'i çalıştıran Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

    , geçtiğimiz günlerde bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ın da başında bulunan Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yollarını ayırmıştı.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:29
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