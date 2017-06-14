 Yeni baba Muslera – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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HEPSİ
    14 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Yeni baba

    Yeni baba Muslera
    Futbolunun yanı sıra efendiliği ile sarı-kırmızılı camianın taktirini kazanan 'yı babalık heyacanı sardı. Geçtiğimiz yıl Patricia Callero ile evlenerek İstanbul'da mutlu bir yuva kuran Uruguaylı eldiven, eşiyle birlikte tatilden paylaştıkları fotoğrafla müjdeli haberi duyurdu. Plajda kumların üzerine 'Hamileyiz' yazan çift, "Erkek mi, kız mı?" notunu düştü.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:59
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