 Tudor, Sneijder'i göndermek mi istiyor? – Fotomaç – 14 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Tudor, Sneijder'i göndermek mi istiyor?

    Tudor, Sneijder'i göndermek mi istiyor?

    Galatasaray Kulübü Başkanı , Igor Tudor'un 'i takımda istemediği yönünde çıkan haberlere kısa bir yorum yaptı.

    Haziran ayı olağan divan kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Özbek, transferler konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran aktardı. "Sona yaklaştığımız hususlar var. Bittikten sonra sizi bilgilendireceğim" diyen başkan , teknik direktör Igor Tudor'un Hollandalı futbolcu 'i takımda istemediğine yönelik haberlerin sorulması üzerine, "Sneijder bizim hala önemli bir futbolcumuz. Tudor ile ilgili konuları kendisine sorun" şeklinde konuştu.

    Özbek ayrıca, yollarını ayırdıkları Ergin Ataman ve Sabri Sarıoğlu ile ilgili soruları ise yanıtlamadı.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tudor, Sneijder'i göndermek mi istiyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.