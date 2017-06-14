Tudor, Sneijder'i göndermek mi istiyor?

Haziran ayı olağan divan kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Özbek, transferler konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran aktardı. "Sona yaklaştığımız hususlar var. Bittikten sonra sizi bilgilendireceğim" diyen başkan Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor'un Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i takımda istemediğine yönelik haberlerin sorulması üzerine, "Sneijder bizim hala önemli bir futbolcumuz. Tudor ile ilgili konuları kendisine sorun" şeklinde konuştu.



Özbek ayrıca, yollarını ayırdıkları Ergin Ataman ve Sabri Sarıoğlu ile ilgili soruları ise yanıtlamadı.