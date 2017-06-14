Tudor, Sneijder'i göndermek mi istiyor?
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Igor Tudor'un Wesley Sneijder'i takımda istemediği yönünde çıkan haberlere kısa bir yorum yaptı.
Haziran ayı olağan divan kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Özbek, transferler konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran aktardı. "Sona yaklaştığımız hususlar var. Bittikten sonra sizi bilgilendireceğim" diyen başkan Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor'un Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i takımda istemediğine yönelik haberlerin sorulması üzerine, "Sneijder bizim hala önemli bir futbolcumuz. Tudor ile ilgili konuları kendisine sorun" şeklinde konuştu.
Özbek ayrıca, yollarını ayırdıkları Ergin Ataman ve Sabri Sarıoğlu ile ilgili soruları ise yanıtlamadı.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:47
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Vincent harekatı
Toplam 4
Yorum
UĞUR KADROYU KORUYUP BİR FORVET , BİR SAĞ AÇIK BİR STOPER ALIN KEYFİNİZE BAKIN
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Valbuena iddialı konuştu
Toplam 10
Yorum
FAA TARİHTEN HABERSİZ HER TARAFTAR VE TAKIM YOK OLUP GİTMEYE MAHKUM KALACAK. SAHTE 2 ŞAMPİYONLUK DİYEREK AĞLAMAYA,ZIRLAMAYA,KUDURMAYA DEVAM EDİN
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Beşiktaş, UEFA Temyiz Kurulu'na başvurdu
Toplam 3
Yorum
UĞUR BEN TARAFTAR OLARAK İSTEMİYORUM . ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN DAHA KALITELİ BİTİRİCİ FORVET LAZIM
Tudor, Sneijder'i göndermek mi istiyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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