 Tammy’den yeşil ışık – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Tammy’den yeşil ışık

    Tammy’den yeşil ışık

    G.Saray'ın golcü adaylarından , transferi için yeşil ışık yaktı.

    İngiltere U21 takımı kadrosunda bulunan ve Cuma günü başlayacak Avrupa Şampiyonası için hazırlanan 19 yaşındaki Chelseali golcü, geleceği için acele etmeyeceğini belirtirken, Chelsea'deki durumuna göre hareket edeceğini bildirdi. Geçen sezonu kiralık olarak bir alt lig olan Championship'te Bristol City'de geçiren Abraham, 41 maçta 23 gol, 4 asist yaptı.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:45
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