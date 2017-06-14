Tammy’den yeşil ışık

G.Saray'ın golcü adaylarından Tammy Abraham, transferi için yeşil ışık yaktı.

İngiltere U21 takımı kadrosunda bulunan ve Cuma günü başlayacak Avrupa Şampiyonası için hazırlanan 19 yaşındaki Chelseali golcü, geleceği için acele etmeyeceğini belirtirken, Chelsea'deki durumuna göre hareket edeceğini bildirdi. Geçen sezonu kiralık olarak bir alt lig olan Championship'te Bristol City'de geçiren Abraham, 41 maçta 23 gol, 4 asist yaptı.