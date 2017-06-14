Swansea’nin Gomis kurnazlığı
İngiliz ekibi, G.Saray’ın 3 milyon euro önerdiği Fransız golcü için önce Marsilya ile kontak kurdu; sonra Başakşehir’li Adebayor’a karşı takasa girmek istedi; fiyat yükseltmek için her yolu denedi.
5 MİLYONDA DİRETİYOR
Buna göre Swansea, Başakşehir'in forveti Adebayor için Gomis + 3 milyon euro teklifinde bulundu. Başakşehir ise 5.5 milyon euro istedi. Premier Lig ekibinin bu istek sonrası düşünmek istediği ileri sürüldü. Kulislerde ise daha önce Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis için 3 milyon euro'luk teklif alan Swansea'nin önce Marsilya ardından Başakşehir'le kontak kurup sarı-kırmızılıların fiyat yükseltmesi için plan yaptığı konuşuluyor. Swansea, Fransız golcüyü kadroda tutmak istememesine rağmen 5 milyon euro'da da diretiyor. Tüm bu gelişmeler sonrası Galatasaray yönetiminin de beklemeye geçtiği ifade edildi.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:11
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
Yorum
GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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