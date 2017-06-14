 Swansea’nin Gomis kurnazlığı – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    ’nin Gomis kurnazlığı

    Swansea’nin Gomis kurnazlığı

    İngiliz ekibi, G.Saray’ın 3 milyon euro önerdiği Fransız golcü için önce Marsilya ile kontak kurdu; sonra Başakşehir’li Adebayor’a karşı takasa girmek istedi; fiyat yükseltmek için her yolu denedi.

    Uzun süredir Bafetimbi Gomis'i renklerine bağlamak için uğraşan G.Saray'da transferden sorumlu yönetici Cenk Ergün, Avrupa turu dönüşünde başkanın kardeşi Mehmet Özbek'e küçük pürüzlerin kaldığı müjdesini vermişti. Yeni gelişmelere göre 32 yaşındaki santrforun kulübü , mutlaka elden çıkarmak istediği Gomis için resmen arayı kızıştırmaya çalışıyor. İngiliz ekibi önce Marsilya ile temas kurup "Gomis'i alın, yoksa 'a vereceğiz" şeklinde haber gönderdi. Dün ise Başakşehir iddiası gündeme bomba gibi düştü.

    5 MİLYONDA DİRETİYOR
    Buna göre Swansea, Başakşehir'in forveti Adebayor için Gomis + 3 milyon euro teklifinde bulundu. Başakşehir ise 5.5 milyon euro istedi. Premier Lig ekibinin bu istek sonrası düşünmek istediği ileri sürüldü. Kulislerde ise daha önce Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis için 3 milyon euro'luk teklif alan Swansea'nin önce Marsilya ardından Başakşehir'le kontak kurup sarı-kırmızılıların fiyat yükseltmesi için plan yaptığı konuşuluyor. Swansea, Fransız golcüyü kadroda tutmak istememesine rağmen 5 milyon euro'da da diretiyor. Tüm bu gelişmeler sonrası Galatasaray yönetiminin de beklemeye geçtiği ifade edildi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:11
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