Sinan’a 3 talip çıktı

Cimbom'da geleceği belirsiz olan isimlerin başında gelen Sinan Gümüş için Avrupa'dan 3 takımın devrede olduğu iddia edildi. Hollanda basını; Napoli, Feyenoord ve Freiburg'un takibinde olan 22 yaşındaki futbolcunun Feyenoord'a ilgi duyduğunu ileri sürdü. 3 kulübün de Sinan için ısrarcı olduğunu altı çizildi.