 Sinan’a 3 talip çıktı – Fotomaç – 14 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Sinan’a 3 talip çıktı

    Sinan’a 3 talip çıktı
    Cimbom'da geleceği belirsiz olan isimlerin başında gelen Sinan Gümüş için Avrupa'dan 3 takımın devrede olduğu iddia edildi. Hollanda basını; Napoli, Feyenoord ve Freiburg'un takibinde olan 22 yaşındaki futbolcunun Feyenoord'a ilgi duyduğunu ileri sürdü. 3 kulübün de Sinan için ısrarcı olduğunu altı çizildi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sinan’a 3 talip çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.