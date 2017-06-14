 ''Sen bir Galatasaray efsanesisin!'' – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    ''Sen bir efsanesisin!''

    ''Sen bir Galatasaray efsanesisin!''

    'ın Japonya'nın Vissel Kobe ekibine sattığı yıldız futbolcu Lukas , yeni sözleşme önerilmeyeceği duyurulan 'na sosyal medya üzerinden destek verdi.

    Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan 'nin, "Teşekkürler Sabri. Sen bir efsanesisin! Bu gibi değerli oyunculara daha fazla saygı gösterilmeli." ifadelerini kullanması dikkati çekti.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:24
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