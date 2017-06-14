Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Sabri Sarıoğlu ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Podolski'nin, "Teşekkürler Sabri. Sen bir Galatasaray efsanesisin! Bu gibi değerli oyunculara daha fazla saygı gösterilmeli." ifadelerini kullanması dikkati çekti.



