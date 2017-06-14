 Sağa Juanfran – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Sağa

    Sağa Juanfran

    G.Saray, Deportivo’dan sağ bek ’la el sıkıştı. 28 yaşındaki İspanyol defans 1.2 milyon euro’ya ‘evet’ dedi. İspanyollarla ise bonservis pazarlığı kıran kırana sürüyor.

    sağ bek mevkisi için İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo forması giyen tam adı Juan Francisco Moreno Fuertes olan 'ı gündemine aldı. Futbolcu için Deportivo takımı 5 milyon euro bonservis bedelinde ısrar ederken, sarı-kırmızılı kurmaylar 28 yaşındaki defansla yıllık 1.2 milyon euro karşılığında 3 yıllık anlaşmaya vardı. İspanya'da Marca Gazetesi de Deportivo'nun sarı-kırmızılı takımın yaptığı 1.2 milyon euro'luk teklifin üzerine çıkamayacağı için oyuncuyu elinde tutmasının zor olacağı bildiriliyor. Juanfran'ın Deportivo'da 500 bin euro'ya oynadığı öğrenildi.

    EMRE ÇOLAK DA DEVREYE GİRDİ
    Deportivo'nun Juanfran'ın yerini doldurmak için şimdiden sağ bek arayışlarına başladığı belirtilirken, bonservisi konusunda pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Oyuncu tarafında G.Saray'ın eski orta sahası Emre Çolak'ın da katkılarıyla herhangi bir sorun yaşanmazken, İspanyolların 2020'ye kadar kontratı olan Juanfran'da 5 milyon euro'da diretmesi pazarlıkları uzattı. Ancak Sportif Direktör Cenk Ergün'ün bonservisi indirmek için kıran kırana bir pazarlığa giriştiği ve kulübü ikna noktasında önemli adımlar atıldığı kaydedildi.

    38 MAÇTA 8 ASİST YAPTI
    ile 38 maça çıkan Juanfran, 8 asiste imza attı. Ligde 34, Kral Kupası'nda 4 karşılaşmada forma giyen 1.80 boyundaki defans oyuncusu Lal Liga'da 6 asiste imza attı. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu sağ bek oynamasının yanı sıra ekstra olarak sağ kanatta da görev yapabiliyor.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:12
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