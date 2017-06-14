Sağa Juanfran
G.Saray, Deportivo’dan sağ bek Juanfran’la el sıkıştı. 28 yaşındaki İspanyol defans 1.2 milyon euro’ya ‘evet’ dedi. İspanyollarla ise bonservis pazarlığı kıran kırana sürüyor.
EMRE ÇOLAK DA DEVREYE GİRDİ
Deportivo'nun Juanfran'ın yerini doldurmak için şimdiden sağ bek arayışlarına başladığı belirtilirken, bonservisi konusunda pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Oyuncu tarafında G.Saray'ın eski orta sahası Emre Çolak'ın da katkılarıyla herhangi bir sorun yaşanmazken, İspanyolların 2020'ye kadar kontratı olan Juanfran'da 5 milyon euro'da diretmesi pazarlıkları uzattı. Ancak Sportif Direktör Cenk Ergün'ün bonservisi indirmek için kıran kırana bir pazarlığa giriştiği ve kulübü ikna noktasında önemli adımlar atıldığı kaydedildi.
38 MAÇTA 8 ASİST YAPTI
Deportivo La Coruna ile 38 maça çıkan Juanfran, 8 asiste imza attı. Ligde 34, Kral Kupası'nda 4 karşılaşmada forma giyen 1.80 boyundaki defans oyuncusu Lal Liga'da 6 asiste imza attı. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu sağ bek oynamasının yanı sıra ekstra olarak sağ kanatta da görev yapabiliyor.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:12
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
Yorum
GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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