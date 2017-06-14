Sabri Reyiz bitti

G.Saray'da Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı yönetim 31 Mayıs'ta sözleşmesi biten Sabri Sarıoğlu ile yola devam etmeme kararı aldı.

G.Saray'ın alt yapısında yetişen ve 2003 yılından itibaren A takım forması giyen tecrübeli futbolcuya yeni sözleşme teklif edilmedi. Geçtiğimiz yaz 1 yıllık sözleşme yenileyen Sarıoğlu'nun sözleşmesinin son günü 31 Mayıs 2017'ydi. Tekrar indirim yapmaya hazır olan Sabri'ye yolların ayrıldığı tebliği yapıldığı ifade edildi. Sabri'nin futbolu bırakmayı düşündüğü de kaydedildi. Yönetim Sabri'yi bir plaket verecek. Podolski de sosyal medyada Sabri ile birlikte fotoğrafını paylaşıp, destek verdi.