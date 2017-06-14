Rus basını fazla uçtu: 13 milyon euro

Dış basında sürekli yer alan G.Saray için bir haber de Rusya'dan geldi. Sarı-kırmızılı kulübün, Spartak Moskova'dan Quincy Promes'i istediği iddia edildi. Ülke basını, Rus ekibinin 25 yaşındaki hücum oyuncusu için teklif edilen 13 milyon euro'yu beğenmediğini ileri sürüp 'Türkler teklif yükseltebilir' denildi.