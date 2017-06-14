 Rus basını fazla uçtu: 13 milyon euro – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Rus basını fazla uçtu: 13 milyon euro

    Rus basını fazla uçtu: 13 milyon euro
    Dış basında sürekli yer alan G.Saray için bir haber de Rusya'dan geldi. Sarı-kırmızılı kulübün, Spartak Moskova'dan Quincy Promes'i istediği iddia edildi. Ülke basını, Rus ekibinin 25 yaşındaki hücum oyuncusu için teklif edilen 13 milyon euro'yu beğenmediğini ileri sürüp 'Türkler teklif yükseltebilir' denildi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:58
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