 Moreno Roma’da – Fotomaç – 14 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Moreno ’da

    Moreno Roma’da
    Kısa süre önce 'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen PSV Eindhoven'lı stoper Hector Moreno, İtalya'nın yolunu tuttu. , 29 yaşındaki Meksikalı futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu. Kafa golleriyle tanınan Moreno, geçen sezon 32 maçta 7 kafa golü atmıştı.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Moreno Roma’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.