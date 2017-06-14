 G.Saray’dan çok şey öğrendim – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    G.Saray’dan çok şey öğrendim

    G.Saray’dan çok şey öğrendim
    Kiralık kontratı sona eren ve Porto'ya geri dönen , Portekiz medyasına G.Saray'ı anlattı. Geleceğinin belirsizliğini koruduğunu belirten 26 yaşındaki maestro, "Galatasaray'da çok şey öğrendim. Benim için çok iyi bir sezon oldu. Bursaspor tecrübemden daha iyiydi" diye konuştu. Josue, 33 maçta, 4 gol, 5 asistle oynadı.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:52
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