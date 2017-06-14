G.Saray'da Ergin Ataman'la yollar ayrıldı
Galatasaray, sözleşmesi sona eren Ergin Ataman ile yollarını ayırdı.
Kulübün resmi internet sitesinden, 51 yaşındaki antrenöre teşekkür mesajı yayınlandı.
İşte Galatasaray'ın Ergin Ataman'a teşekkür mesajı:
"2012 yılından bu yana Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevini yürüten Ergin Ataman ile yollarımızı ayırdığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
Ergin Ataman, görev yaptığı dönemde, Yenilmez Armada'yı 23 yıl aradan sonra Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa taşıdı. 2015-16 sezonunda Galatasaray Odeabank ile Eurocup şampiyonluğu yaşayarak kariyerine bir Avrupa Kupası daha ekledi ve Avrupa'da üçüncü kez kupa kazanma başarısı gösteren ilk ve tek Türk antrenör oldu.
Ergin Ataman kariyeri boyunca bir Eurocup Kupası, Saporta Kupası, bir Eurochallenge Kupası, iki lig şampiyonluğu, dört Türkiye Kupası, beş Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etti ve kazanma karakterini sahaya yansıtmasıyla ön plana çıktı.
Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan Sayın Ataman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."
ATAMAN: "CAN TOPSAKAL İSTENMEDİĞİMİ BELİRTTİ"
Ergin Ataman, kararı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:
"Samimi olmayan yerlerde ayrılıklar kaçınılmaz olur, ihanet ise en ağırıdır. Tüm samimiyeti ile 5 yıl boyunca destek olan herkese teşekkürler. Bu sabah yapılan görüşmede gerekirse bu sezon hiç ücret almadan da kalabileceğimi belirtmeme rağmen Can Topsakal istenmediğimi belirtti. Hakkınızı helal edin büyük Galatasaray taraftarı, hataları ile sevapları ile 5 yıl geçirdik. Gerçekleri tarih yazar tarihi de biz yazdık."
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:12
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Burak Yılmaz’a onay
Toplam 19
Yorum
Kartal3369 Fanatik Beşiktaş lıyım. Bu karaktersiz Messi olsa bu takıma gelirse takımı bırakırım.
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Kameni imzalıyor
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Yorum
Zeki Muslera`da 1 macta 6 gol yemisti, simdi Muslera en kötü kalecimi? bu lafim Mantiksiz spor anlayisli olanlar icin
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Burak Yılmaz’a onay
Toplam 19
Yorum
Hakan Birakin ksinlikle almayin bu karaktersizi,besiktasimizi harcamayin
G.Saray'da Ergin Ataman'la yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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