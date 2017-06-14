G.Saray'da Ergin Ataman'la yollar ayrıldı

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Galatasaray, sarı kırmızılı taraftarlarla son zamanlarda sorunlar yaşayan ve adı İspanyol ekibi FC Barcelona Lassa'yla anılan Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ile sözleşme yenilememe kararı aldı.Kulübün resmi internet sitesinden, 51 yaşındaki antrenöre teşekkür mesajı yayınlandı.İşte Galatasaray'ın Ergin Ataman'a teşekkür mesajı:Ergin Ataman, kararı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı: