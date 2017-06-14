Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi

Galatasaray'da bombalar ardı ardına patlıyor. Sarı-kırmızılılar Youness Belhanda ve Bafetimbi Gomis transferlerini bitirdi.



BELHANDA İÇİN KİEV İNDİRİME GİDİNCE ANLAŞMA SAĞLANDI

Daha önce Belhanda'yla 4 Haziran'da anlaşan Galatasaray Yönetimi, Faslı yıldızın kulübü Dinamo Kiev ile de bonservis pazarlıklarında masadan el sıkışarak kalktı. Kiev'in 9 milyon euro bonservis talebinden geri adım atması sonrası yaklaşık 7.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bu transfer gerçekleşti.

Belhanda'nın hafta sonunda İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

GOMİS'İ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRDİ

Öte yandan sarı kırmızılılar Gomis'i bugün Paris'te sağlık kontrolünden geçirdi. Galatasaray Futbol direktörü Cenk Ergün, Fransız golcünün kulübü Swansea City'le anlaşma sağladıktan sonra kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte soluğu Paris'te aldı. Kulüp doktoru Yener İnce Gomis'i detaylı bir sağlık kontrolünden geçirdi.

Sağlık raporlarında son dakikada pürüz çıkmazsa çıkmazsa Gomis resmen Galatasaraylı olacak.