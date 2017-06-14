Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Sarı-kırmızılılar Bruma'yı Leipzig'e sattığını resmen açıkladığı gün 2 transferde imza aşamasına geldi. Gomis'i Paris'te sağlık kontrolünden geçiren sarı-kırmızılılar, Younes Belhanda'nın kulübü Dinamo Kiev'le de 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle anlaşma sağladı
Galatasaray'da bombalar ardı ardına patlıyor. Sarı-kırmızılılar Youness Belhanda ve Bafetimbi Gomis transferlerini bitirdi.
BELHANDA İÇİN KİEV İNDİRİME GİDİNCE ANLAŞMA SAĞLANDI
Daha önce Belhanda'yla 4 Haziran'da anlaşan Galatasaray Yönetimi, Faslı yıldızın kulübü Dinamo Kiev ile de bonservis pazarlıklarında masadan el sıkışarak kalktı. Kiev'in 9 milyon euro bonservis talebinden geri adım atması sonrası yaklaşık 7.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bu transfer gerçekleşti.
Belhanda'nın hafta sonunda İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
GOMİS'İ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRDİ
Öte yandan sarı kırmızılılar Gomis'i bugün Paris'te sağlık kontrolünden geçirdi. Galatasaray Futbol direktörü Cenk Ergün, Fransız golcünün kulübü Swansea City'le anlaşma sağladıktan sonra kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte soluğu Paris'te aldı. Kulüp doktoru Yener İnce Gomis'i detaylı bir sağlık kontrolünden geçirdi.
Sağlık raporlarında son dakikada pürüz çıkmazsa çıkmazsa Gomis resmen Galatasaraylı olacak.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:53
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Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe!
Toplam 2
Yorum
karakartal Bu kadar geri zekalılk olurmu ya.Son saniyelere 74 71 önde giriyorsun faul yapsan en fazla 2 sayı atacak maç 74 73 bitecek.Yazık
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Bongonda iddiası
Toplam 1
Yorum
Hayrettin Bu nasıl bi nokta transfer politikası böyle.Önceliğimiz bu bölgemi ki sağ açıkla solumu karıştırdı bunlar
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Bruma'dan G.Saray'a rekor veda!
Toplam 1
Yorum
gs4ever yasin,selcuk,eren,semih,hakan balta,carole bunlara iyi teklif gelmesi durumunda elden cikartilsin
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