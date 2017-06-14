Futbolcu arkadaşlarından Sabri'ye destek

Sezon sonunda Japonya'ya transfer olan Lukas Podolski, "Teşekkürler Sabri, sen bir Galatasaray efsanesisin! Bu gibi değerli oyunculara daha fazla saygı gösterilmeli" mesajını paylaşırken, Arda Turan, paylaştığı Sabri Sarıoğlu fotoğrafının altına "Her şey için teşekkürler efsane" iletisini yazdı.

Geçtiğimiz yıllarda Sabri ile birlikte Galatasaray formasını terleten Ümit Karan; "Kardeşim Sabri yolun açık olsun verdiğin hizmet için teşekkür ederiz sözleşmeni uzatmayanlardan çok emek verdiğin kesin" iletisiyle Sabri'nin sözleşmesini uzatmayan Galatasaray Yönetimi'ne göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin başarılı file bekçisi Fernando Muslera da, "Geçirdiğimiz başarılarla dolu yıllar için sana çok teşekkür ederim, sen bu kulübün efsanesisin ve öyle olmaya devam edeceksin, bundan sonraki hayatında başarılar dilerim" diyerek eski kaptanına veda mesajını paylaştı.

GALATASARAY FUTBOL TAKIMI KAPTANLIĞI'NA KADAR UZANAN SÜREÇ...

Sarı-kırmızılı kulübün Sabri Sarıoğlu için yaptığı teşekkür ve veda mesajında ise şu ifadeler kullanıldı: "Takvimler 1 Temmuz 2001'i gösterdiğinde gazetelerin spor sayfaları 17 yaşında İsviçre kampına götürülen Sabri Sarıoğlu'dan bahsediyordu. O günlerde Sabri Sarıoğlu'nun künyesinde 1984 doğumlu olduğu, 71 kez B ve C milli takımlarda oynadığı, futbola Çağlayan Akarsu'da başladığı, Gaziosmanpaşa'da oynadığı, Salih Bulgurluoğlu tarafından keşfedildiği yazıyordu. Dönemin teknik direktörü Mircea Lucescu onun için; "Bir yıldır onu izliyorum. Onu burada büyüteceğiz" demişti.. Öyle de oldu. Sabri Sarıoğlu Galatasaray'da ve Galatasaray ile büyüdü. 2001-02 sezonunda A Takımla idmanlara çıkmaya başladı. Hatta o sezon şampiyon olan takımın 3-1 kazandığı Gençlerbirliği maçında, Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 sona eren Liverpool maçlarında 30 numaralı formasıyla yedek bekledi. Süre almasa da 3. yıldızı takan takımın oyuncusuydu.İlk kez bir resmi maçta sahada yer alması ise Fatih Terim döneminde yani 4 Mayıs 2003'teki Trabzonspor mücadelesiyle gerçekleşti. Aynı sezonun son maçında Gaziantepspor karşısında ise ilk 11 başladı. Kamptaki en genç isimden Galatasaray Futbol Takımı Kaptanlığı'na kadar uzanan süreçte 6 lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Sabri Sarıoğlu'na sarı-kırmızı renklere verdiği katkı için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz" denildi.