Faruk Süren'den Dursun Özbek'e tepki

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Faruk Süren, "Bu ayıp yönetimindir. Galatasaray'ın daha önemli sorunları varken sayın başkan, eski başkanı itibarsızlaştırmaya çalışıyor" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün bugün düzenlediği aylık olağan divan kurulunda eski başkanlardan Faruk Süren, yönetime sitem dolu açıklamalarda bulundu.



"Bu haber kulüpten servis edildi"

Birkaç gün önce bir gazetede, "Locanın keyfini Süren başkan" şeklinde manşetten çıkan haber hakkında açıklamalarda bulunan Süren, "Ben o locayı kullanmadım. Gitmek istediğim maçlara Passolig kartıma bilet yükleterek gittim. Bu haber kulüpten servis edildi. Beni itibarsızlaştırmak için. Zaman zaman yönetimi eleştirdiğim için yapıldı. Böyle bir şey olsa bile insan bir telefon açıp söyler. Doğrudan kasıtlı olarak servis edilmiş. Bu ayıp yönetimindir. Galatasaray'ın daha önemli sorunları varken sayın başkan, eski başkanı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Tek sorunumuz bu sanki. Benim için telafisi olmayan bir ayıp yapılmıştır. Sığ ve demode bir yöntemle. Teessüflerimi bildiriyorum" ifadelerini kullandı.



"Galatasaray çok irtifa kaybediyor"

Süren, yönetimin Florya ve Riva arazilerinden yaklaşık 220 milyon Dolar gelir elde edileceğini belirterek, "Mayıs ayı itibari ile 270 milyon Dolar borcumuz var. Bu para 3 sene içinde gelecek. Bu zamanı yine borçlanarak geçireceğiz. 100'er milyondan borçlansak 300 milyon Dolar borcumuz var. 275 daha 575. 200 milyon gelecek, 300 milyon hala borcumuz olacak. Bu sorunla ilgilenmektense itibarsızlaştırma ile uğraşıyoruz. Bunu yönetim biliyor ama sizinle paylaşmıyor. Bence son zamanlarda Galatasaray çok irtifa kaybediyor" diye konuştu.