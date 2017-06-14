Erman Kunter'den ilk açıklama

GS TV'ye açıklamada bulunan Kunter, yaklaşık iki haftadır kulüp yetkilileriyle görüşme halinde olduğunu belirterek, "Belli bir noktaya geldik ve bugün de mutlu sona ulaştık. Benim açımdan çok sevinç ve gurur dolu bir gelişme. Galatasaray'ın beni seçmiş olması gurur verici. Çabuk gelişen bir süreç oldu. 2002-2003 sezonunda da Galatasaray'da çalışmıştım. 15 yıl aradan sonra geri dönüş oldu. Bugünden itibaren çalışmalarımıza başladık." ifadelerini kullandı.

Yeni bir takım kurmaya çalışacaklarını ve çok fazla kontratlı oyuncunun olmadığını hatırlatan Kunter, şunları kaydetti:

"Geçen sezonki takımdan bazı önceliklerimiz olacak. Galatasaray'ın hedefleri en üst noktada. Üç tane kulvarda yarışacağız. Biri Türkiye Ligi. Burada hedef en yukarı gitmek. Önümüzdeki sene bugünlerde final maçında oynamak birinci hedefimiz. Avrupa Kupası'nda ise kazanılan kupanın devamını getirmek istiyoruz. Bir de Türkiye Kupası var. Bu camiada bundan aşağı hedef koymamız mümkün olamaz zaten."