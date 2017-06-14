Erman Kunter'den ilk açıklama
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Erman Kunter, sarı-kırmızılı takıma gelmekten dolayı sevinç ve gurur dolu olduğunu söyledi.
Yeni bir takım kurmaya çalışacaklarını ve çok fazla kontratlı oyuncunun olmadığını hatırlatan Kunter, şunları kaydetti:
"Geçen sezonki takımdan bazı önceliklerimiz olacak. Galatasaray'ın hedefleri en üst noktada. Üç tane kulvarda yarışacağız. Biri Türkiye Ligi. Burada hedef en yukarı gitmek. Önümüzdeki sene bugünlerde final maçında oynamak birinci hedefimiz. Avrupa Kupası'nda ise kazanılan kupanın devamını getirmek istiyoruz. Bir de Türkiye Kupası var. Bu camiada bundan aşağı hedef koymamız mümkün olamaz zaten."
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:06
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aslan çok güzel oldu şapa oturdu bjk. daha beter olsunlar.
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beşikdüzü yeteneklileri bulmak lazım yıldız futbolcuların yanına genç oyuncular alınmalı ki pişirilsin futbol beyin işidir
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austin bu mu futbolu idare edecek.zerre kadar fytboldan futbolcudan anlamayan birinin orda ne işi var sorun bu zaten anlayan biri yok orda..
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