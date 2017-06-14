 Divan Kurulu bugün – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Divan Kurulu bugün

    Divan Kurulu bugün
    'da aylık olağan divan kurulu toplantısı bugün toplanıyor. Saat 13.30'da Gayrettepe Dedeman Otel'de yapılacak olan toplantıda başkan Dursun Özbek başta transferler ve Riva arazisinin satışı olmak üzere yapılacak olan ihale ile ilgili bilgiler verecek. Ayrıca Özbek'in bu toplantıda Fransız golcü Gomis ve ilgilenilen diğer isimler hakkında üyeleri bilgilendireceği de de bildirildi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:58
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