Bruma'nın bonservisi açıklandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bruma'nın transferi hakkında, "Transferini gerçekleştirdik diye zannediyorum. İstediğimiz şartlar oluştu. Bonuslarla beraber 15 milyon Euro civarında oldu" dedi.
Sarı-kırmızılı takımda divan kurulunun sona ermesinin ardından Başkan Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Özbek, transferler konusundan çalıştıklarını ifade ederek, "Bruma ile ilgili şu anda KAP açıklaması giriyoruz. Bruma'nın şu anda sözleşmesini bitirdik. Transferini gerçekleştirdik diye zannediyorum. İstediğimiz şartlar oluştu. Bonuslarla beraber 15 milyon Euro civarında oldu. Sneijder bizim hala futbolcumuz. Sayın Tudor ile ilgili konuları kendisine sorarsınız. Ergin Ataman ise bize çok uzun süre hizmet verdi ve şube ile ilgili Can Topsakal'dan daha doyurucu bilgi alırsınız" diye konuştu.
Başkan Dursun Özbek'in açıklamalarıyla birlikte yaklaşık iki haftadır Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile görüşen Bruma, 15 milyon Euro bedelle sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:16
-
Brad Pitt gibiydi
Toplam 21
Yorum
serkan cahil kafalı futbolu takip etmediğin ve anlamadığın için yorum yapma...adamın nasıl top oynadığını bile bilmiyorsun
-
Fırtına prensip anlaşmasına vardı
Toplam 3
Yorum
STS HELAL OLSUN BÜYÜK TRANSFER YAPMIŞ YÖNETEMEYENLERİMİZ..KESİN ŞAMPUAN OLURUZ BU SEZON YİNE
-
Faruk Süren'den Dursun Özbek'e tepki
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Sanki kendisi sütten cikmıs ak kasık ! Zaladspor sempatizanı sende ! Syn, Özbek Dursun...Sen Git !
Bruma'nın bonservisi açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.