Bruma sözleşme imzaladı

Almanya Bundesliga'da sezonu 2. sırada tamamlayan Leipzig, Galatasaray'dan Bruma'yı 5 yıllığına renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in de yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir gelirle transfer olduğunu açıkladığı Bruma, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 35 maçta 10 gol atmış 9 asist yapmıştı.Galatasaray Bruma'nın RB Leipzig'e transferini KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Buna göre transfer bedeli, bonuslar ve özel maç sözleşmesi gelirleri aşağıdaki gibidir;

*Transfer Bedeli 12.500.000 Euro (net)

Bonuslara istinaden maksimum 1.500.000 Euro (net) olmak üzere,

-RB Leipzig kulübünün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500.000 Euro net

-RB Leipzig kulübünün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net

-Futbolcunun forma giyeceği yirmibeşinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net

-Futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net

RB Leipzig kulübü ile özel maç sözleşmesine istinaden 1.000.000 Euro (net)

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.