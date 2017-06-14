 Bruma sözleşme imzaladı – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Bruma sözleşme imzaladı

    Bruma sözleşme imzaladı

    Bruma, Leipzig ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Almanya Bundesliga'da sezonu 2. sırada tamamlayan Leipzig, Galatasaray'dan Bruma'yı 5 yıllığına renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in de yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir gelirle transfer olduğunu açıkladığı Bruma, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 35 maçta 10 gol atmış 9 asist yapmıştı.


    KAP'A BİLDİRİLDİ
    Galatasaray Bruma'nın RB Leipzig'e transferini KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

    Profesyonel futbolcularımızdan Armindo Tue Na Bangna (Bruma)'nın transferi konusunda RasenBallsport Leipzig GmbH (RB Leipzig) kulübü ile aşağıda yer alan bonuslar ve özel maç gelirleri de dahil toplam 15.000.000 Euro karşılığında anlaşmaya varılmıştır.

    Buna göre transfer bedeli, bonuslar ve özel maç sözleşmesi gelirleri aşağıdaki gibidir;

    *Transfer Bedeli 12.500.000 Euro (net)

    Bonuslara istinaden maksimum 1.500.000 Euro (net) olmak üzere,

    -RB Leipzig kulübünün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500.000 Euro net

    -RB Leipzig kulübünün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net

    -Futbolcunun forma giyeceği yirmibeşinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net

    -Futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net

    RB Leipzig kulübü ile özel maç sözleşmesine istinaden 1.000.000 Euro (net)

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:44
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