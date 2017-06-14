Bruma sözleşme imzaladı
Bruma, Leipzig ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Galatasaray Bruma'nın RB Leipzig'e transferini KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel futbolcularımızdan Armindo Tue Na Bangna (Bruma)'nın transferi konusunda RasenBallsport Leipzig GmbH (RB Leipzig) kulübü ile aşağıda yer alan bonuslar ve özel maç gelirleri de dahil toplam 15.000.000 Euro karşılığında anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre transfer bedeli, bonuslar ve özel maç sözleşmesi gelirleri aşağıdaki gibidir;
*Transfer Bedeli 12.500.000 Euro (net)
Bonuslara istinaden maksimum 1.500.000 Euro (net) olmak üzere,
-RB Leipzig kulübünün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500.000 Euro net
-RB Leipzig kulübünün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net
-Futbolcunun forma giyeceği yirmibeşinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net
-Futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net
RB Leipzig kulübü ile özel maç sözleşmesine istinaden 1.000.000 Euro (net)
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:44
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Brad Pitt gibiydi
Toplam 21
Yorum
serkan cahil kafalı futbolu takip etmediğin ve anlamadığın için yorum yapma...adamın nasıl top oynadığını bile bilmiyorsun
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Fırtına prensip anlaşmasına vardı
Toplam 3
Yorum
STS HELAL OLSUN BÜYÜK TRANSFER YAPMIŞ YÖNETEMEYENLERİMİZ..KESİN ŞAMPUAN OLURUZ BU SEZON YİNE
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Faruk Süren'den Dursun Özbek'e tepki
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Sanki kendisi sütten cikmıs ak kasık ! Zaladspor sempatizanı sende ! Syn, Özbek Dursun...Sen Git !
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