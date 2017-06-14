 Başkan Özbek OHAL ilan etti! – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Başkan Özbek OHAL ilan etti!

    Başkan Özbek OHAL ilan etti!

    Takım üzerinde fazla otorite kuramadığı için eleştirilen başkan ipleri ele alıyor. 'in aldığı radikal kararlar yeni sezonda uygulanacak. Bundan sonra iç-dış saha fark etmeksizin yönetim her maça gidecek. Her perşembe ve cuma takım toplu halde yemek yiyecek. Tudor her maç sonrası rapor verecek. Oyuncuların sıkıntıları ile bizzat ilgilenecek.

    'da bir yandan transfer harekatı en sıkı şekilde sürerken, diğer yandan da başkan Dursun Özbek gelecek sezon işleri sıkı tutmak için şimdiden planlamalara başları. Geçen sezon takım üzerinde fazla otorite kuramadığı sebebiyle eleştirilen başkanın; takım, tesisler, teknik heyet, maç planlamaları üzerinde detaylı çalışmalar yapıp tam hakimiyet kurmak için yol haritasını hazırladığı bildirildi. 2017-2018 sezonuna ipleri sıkı tutarak başlayacak olan 'in aldığı radikal kararlar şöyle:

    -Bundan sonra hiçbir deplasmana takımı yalnız bırakmayacak. Saracoğlu'na da, Trabzon'a da, Vodafone Park'a da gidecek.
    -İstanbul'daki deplasmanlara takım otobüsünün A1 koltuğunda, dışarıdaki deplasmanlara ise takımın uçağıyla gidecek.
    -Florya'da tam gün mesai yapacak. Sabah 9'da mesaiye başlayacak. Çay ocağından, soyunma odasına kadar herşeyi kontrol edecek.
    -Odasının kapısı oyuncudan, malzemeciye kadar herkese açık olacak. Telefonunu herkese verecek. "Arabınızın lastiği bile patlasa beni arayın" diyecek.
    -Her maçtan sonra Igor Tudor'dan haftalık rapor alacak.
    -Her perşembe ve cuma günü lig maçı öncesi takımla yemek yiyecek. Futbolcuların eşlerinin de bir arada olmasını sağlayacak.

    HEM DAHA BABACAN HEM DAHA AGRESİF OLACAK
    Başkan Özbek, sezonun son haftalarında da benzer bir uygulamaya imza atmış ve Florya'ya gelerek sık sık takım ve teknik heyeti takip etmişti.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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