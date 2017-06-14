Başkan Özbek OHAL ilan etti!
Takım üzerinde fazla otorite kuramadığı için eleştirilen başkan ipleri ele alıyor. Dursun Özbek'in aldığı radikal kararlar yeni sezonda uygulanacak. Bundan sonra iç-dış saha fark etmeksizin yönetim her maça gidecek. Her perşembe ve cuma takım toplu halde yemek yiyecek. Tudor her maç sonrası rapor verecek. Oyuncuların sıkıntıları ile bizzat ilgilenecek.
-Bundan sonra hiçbir deplasmana takımı yalnız bırakmayacak. Saracoğlu'na da, Trabzon'a da, Vodafone Park'a da gidecek.
-İstanbul'daki deplasmanlara takım otobüsünün A1 koltuğunda, dışarıdaki deplasmanlara ise takımın uçağıyla gidecek.
-Florya'da tam gün mesai yapacak. Sabah 9'da mesaiye başlayacak. Çay ocağından, soyunma odasına kadar herşeyi kontrol edecek.
-Odasının kapısı oyuncudan, malzemeciye kadar herkese açık olacak. Telefonunu herkese verecek. "Arabınızın lastiği bile patlasa beni arayın" diyecek.
-Her maçtan sonra Igor Tudor'dan haftalık rapor alacak.
-Her perşembe ve cuma günü lig maçı öncesi takımla yemek yiyecek. Futbolcuların eşlerinin de bir arada olmasını sağlayacak.
HEM DAHA BABACAN HEM DAHA AGRESİF OLACAK
Başkan Özbek, sezonun son haftalarında da benzer bir uygulamaya imza atmış ve Florya'ya gelerek sık sık takım ve teknik heyeti takip etmişti.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:57
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
Yorum
GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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