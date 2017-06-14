 Adım adım Chiriches – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Adım adım Chiriches

    Adım adım Chiriches

    İtalyan basını, G.Saray’ın ısrarla istediği Chiriches için ’yle görüşmeleri son aşamaya getirdiğini yazdı.

    Aslan'ın stoper adayları arasında yer alan 'nin Rumen savunma oyuncusu Vlad Chiriches hakkında flaş iddialar geldi. 27 yaşındaki oyuncu için geçen hafta İtalya'da pazarlıklar yapan sarı-kırmızılıların bu transferdeki ısrarı Çizme basınına da yansıdı. Kulübe yakın olan calcionapoli24 sitesi, teknik direktör Igor Tudor'un oyuncuyu çok istediğinin altını çizerken, tecrübeli futbolcunun savunmasında beklenen verimi sağlayabileceğini vurguladı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Napoli'ye Chiriches için 3 milyon euro'luk bir teklifte bulunmuştu.

    EVET GÖRÜŞÜYORUZ
    Galatasaray'ın Chiriches'e olan ilgisini oyuncunun menajeri de doğruladı. Pietro Chiodi danışmanlık firmasından yapılan açıklamada "Evet Galatasaray, Chiriches ile ilgileniyor ancak henüz herhangi bir anlaşma söz konusu değil" ifadeleri kullanıldı.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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