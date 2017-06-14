Adım adım Chiriches
İtalyan basını, G.Saray’ın ısrarla istediği Chiriches için Napoli’yle görüşmeleri son aşamaya getirdiğini yazdı.
EVET GÖRÜŞÜYORUZ
Galatasaray'ın Chiriches'e olan ilgisini oyuncunun menajeri de doğruladı. Pietro Chiodi danışmanlık firmasından yapılan açıklamada "Evet Galatasaray, Chiriches ile ilgileniyor ancak henüz herhangi bir anlaşma söz konusu değil" ifadeleri kullanıldı.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:42
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
Yorum
GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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