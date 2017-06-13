 ''Zevkle kabul eder'' – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    ''Zevkle kabul eder''

    ''Zevkle kabul eder''

    ’un Halilovic için gelecek teklife ‘hayır’ demeyeceği belirtildi.

    Tudor'un isteğiyle gündeme alınan Alen Halilovic için farklı haberler geliyor. 'un Hırvat orta saha için 7 milyon euro istediği ileri sürülmüştü. Hamburger Abendblatt gazetesi ise Alman ekibinin 20 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifi zevkle kabul edeceğini yazdı. Hamburg Başkanı Bruchhagen henüz resmi başvuru almadıklarını açıkladı.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:27
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