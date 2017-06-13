 Wesley Hoedt uzattı – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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HEPSİ
    13 Haziran 2017, Salı
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    uzattı

    Wesley Hoedt uzattı
    , G.Saray'ın talip olduğu 'in sözleşmesini 2022'ye uzattı. Ücretini de 1.2 milyon euro'ya yükseltti. Cimbom'un 23 yaşındaki stoper için ciddi bir teklif sunduğu ancak Lazio'nun 'satılık değil' yanıtını verdiği belirtildi.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:23
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