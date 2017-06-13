 Sabri'nin yerine geliyor! – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Sabri'nin yerine geliyor!

    Sabri'nin yerine geliyor!

    'nun İspanyol sağ beki , kişisel Instagram hesabından 'ın resmi Instagram hesabını takip etti.

    'nun İspanyol sağ beki , kişisel Instagram hesabından 'ın resmi Instagram hesabını takip etti.

    La Liga'da yıllık yaklaşık olarak 200 bin Euro ücretle forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, Sarı-kırmızılı ekipten yıllık 1 milyon Euro'luk bir teklif almıştı.

    'ın bu teklifi hiç düşünmeden kabul ettiği öğrenildi.

    Öte yandan 'nun İspanyol futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi.

    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:46
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