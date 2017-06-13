Sabri'nin yerine geliyor!
Deportivo'nun İspanyol sağ beki Juanfran, kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takip etti.
Deportivo'nun İspanyol sağ beki Juanfran, kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takip etti.
La Liga'da yıllık yaklaşık olarak 200 bin Euro ücretle forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, Sarı-kırmızılı ekipten yıllık 1 milyon Euro'luk bir teklif almıştı.
Juanfran'ın bu teklifi hiç düşünmeden kabul ettiği öğrenildi.
Öte yandan Deportivo'nun İspanyol futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 21:46
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 32
Yorum
kuddusi yılmaz dursun bence artık durma o koltukta ne olur galatasarayı sevıyorsan cek gıt
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Gomis heyecanı
Toplam 55
Yorum
Akrabası mısın ? Rodallega ile heralde kan bağın var , Gomis'in yanından geçemez kalite olarak
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 32
Yorum
bülent aziz yıldırımdan daha cok kupa görmüş sabri reis helal :)
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